〔纽约汇市〕欧元兑美元升至六周半高位,市场关注希腊债务谈判(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 希腊债务谈判可能将取得突破

* 欧元净空头部位连续第五周触及高位

* 惠誉调降欧元区五国评级

* 美元/日圆因月底出口商抛盘而下跌

路透纽约1月27日电---欧元兑美元周五升至六周半高位,对希腊将避免债务违约的乐观看法使投资者踊跃进行空头回补,但如果欧元区情况依旧羸弱不堪,那麽欧元/美元涨势可能将受到抑制.

数据显示美国经济料将遭遇颠簸,惠誉调降欧元区五国评级使交投极度动荡.

欧洲官员发表了乐观的讲话,认为希腊将与债权人达成协议以避免无序违约.

希腊财政部长韦尼泽洛斯说,该国计划在2月15日向债权人提交最终的债券交换提议.希腊债券交换磋商交得进展,将在周末继续.

"对欧元至为重要的,将是如果我们继续看到欧洲的融资状况得到改善,"野村证券外汇策略师Charles St. Arnaud说.

"过去几周,我们看到融资市场紧张,欧元银行间拆放款利率(Euribor)-隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)利差下跌,短期政府公债收益率下降及公债标售成绩良好等,"他说,"如果我们看到这趋势持续,风险交易应相对良好,进一步推高澳元/美元和新西兰元/美元,且压低美元/加元."

根据路透数据,欧元兑美元升至1.3228美元,此为去年12月13日来最高,之後小幅回落,尾盘报1.3224美元,升0.9%.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,最新一周汇市投机者增加美元多头头寸,且对欧元的净空头头寸连续第五周创纪录高位,因对欧债危机的担忧持续.

惠誉调降意大利,西班牙,比利时,斯洛文尼亚和塞浦路斯欧元区五国评等[ID:nCN1356140],显示未来两年这些国家评级进一步被下调的机率为50%,消息公布後,欧元短暂缩减升幅.

美元兑瑞郎在美国公布GDP数据後走势震荡.尾盘美元兑瑞郎CHF=跌0.8%,报0.9124瑞郎.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.1%,报101.34日圆,因日圆从本周触及的低位全线反弹.

交易商Dennis Gartman在评论中写道,日圆升势受助於"日本出口商正常的月底日圆买盘."

美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.8%,创下一年半以来最大增幅,但企业大举囤积库存,加上资本财支出疲弱,暗示着2012年初成长将趋缓.[ID:nCT0431182][ID:nCT0431382]

**大量数据出炉**

投资者将注意希腊和主权债收益率的发展,但货币汇价亦将从下周欧洲和美国大量经济数据中寻找指引.下周公布的数据从欧洲PMI以至美国房价,周五美国劳工部公布非农就业岗位和失业率.

如果公布的美国数据弱於预期,它可能增加美联储推出第三轮量化宽松政策(QE3)的预期.这将不利美元,因QE3等同印钞票,结果是稀释美元价值.

纽约尾盘,美元兑日圆JPY=下滑0.9%,报76.72日圆,令日圆兑美元可能录得去年8月底来最大单日升幅.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3224 1.3097 +0.97 +2.16 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.67 77.44 -0.99 -0.35 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 101.40 101.41 -0.01 +1.85 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9118 0.9203 -0.92 -2.75 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5733 1.5684 +0.31 +1.27 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0009 1.0014 -0.05 -1.81 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0651 1.0618 +0.31 +4.17 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2061 1.2061 +0.00 -0.68 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8406 0.8351 +0.66 +0.92 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8238 0.8191 +0.57 +5.83 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7956 5.8346 -0.67 -3.03 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6645 7.6430 +0.28 -0.95 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7335 6.7832 -0.73 -2.24 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.9107 8.8883 +0.25 -0.03 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 于春红/利棣儿;审校 母红

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