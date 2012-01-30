叙利亚军队拟夺回大马士革郊区

(本文由路透中文网编译提供)

路透安曼/贝鲁特1月29日电---活动人士称，叙利亚军队派出2,000名士兵及坦克部队，计划周日夺回被反对派占领的大马士革近郊。此前一天，阿盟因叙暴力局势恶化，暂停了观察团工作。

活动人士称，装甲车、50多辆坦克等武装车辆于当地清晨进入该地区，冲突造成19名平民及反政府军死亡。

叙利亚总统阿萨德部队已挺进大马士革东郊的古塔地区（Ghouta），支援包围萨格巴（Saqba）、Hammouriya和卡夫尔-巴特纳（Kfar Batnba）的政府军。

活动人士称，政府军坦克已进入萨格巴及卡夫尔-巴特纳中心区，试图驱散占领上述地区的反对派，此处距离大马士革不到八公里。

一名活动人士在卡夫尔-巴特纳称：“这是一场城市巷战。有人死在街道上。”活动人士称，在这里及郊区其它地方，有14名平民和五名反对派士兵死亡。

叙利亚危机已持续10个月，大马士革中心区居民仍较为平静，据报主要广场周边部署了士兵和警察，避免动乱蔓延至首都心脏地带。

血腥冲突加剧促使阿盟周六暂停观察团工作。阿盟外长敦促阿萨德下台，为建立一个国家统一的政府铺路。阿盟外长还将在2月5日讨论叙利亚危机。（完）