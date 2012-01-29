《中国报摘》--中国证券报1月30日

* 头版头条:

--中国基金2011年四季报披露完毕.天相投顾统计显示,纳入统计的64家基金公司旗下872只基金四季度亏损1,235.28亿元人民币,较去年三季度减少50.8%.去年底可比的股票方向基金平均仓位为78.46%,与去年三季度末基本持平.

* 其他:

--商务部消息,除夕(22日)至正月初六(28日),全国重点零售和餐饮企业销售额达4,700亿元,比2011年春节期间增长16.2%.其中,服装、金银珠宝、食品销售额同比分别增长18.7%、16.4%和16.2%.

--证监会主席郭树清表示,支持天津大力发展现代金融服务产业,加快建设全国金融改革创新基地,以金融发展推动经济繁荣.

--证监会副主席庄心一指出,"分道制"是对上市公司的并购重组申请分不同通道进行审核.简单说,就是对并购重组申请按设定的公开标准自动分类,区别对待,有条件地简化审核程序,减少审批事项.

--春节期间,北京、上海、广州、深圳等一线城市楼市成交稀少,上海成交量跌至2006年以来的最低水平.

--2011年四季报显示,合格境内机构投资者(QDII)基金在2011年四季度主要增加对香港、美国市场的配置.行业方面,截至去年末,QDII基金的股票及存托凭证投资组合主要投资於金融、能源、信息技术及非必需消费品等行业.

--粤电力A(000539.SZ)公告称,公司拟以10%的持股比例参股组建南方海上风电联合开发有限公司,参与投资珠海桂山海上风电场新技术示范项目.项目总投资44.5亿元,资本金约为9亿元,粤电力将出资9,000万元.计划2012年开工建设,2014年建成投产.

--海南航空(600221.SS)公告称,公司拟下调非公开发行股票价格.调整後价格为不低於4.19元/股,非公开发行A股数量不超过19.10亿股,拟募集资金总额不超过80亿元.(完)

--整理 冉莹; 审校 丁淑琴

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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