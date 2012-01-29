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货币新闻 | 2012年 1月 30日 星期一 07:13 BJT

〔韩国数据〕12月经季节调整後经常帐为盈余55.5亿美元,创纪录高位

路透首尔1月30日电---韩国央行周一公布数据显示,12月经季节调整後经常帐为盈余55.5亿美元,创纪录高位.11月修正後为盈余45.1亿美元.

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