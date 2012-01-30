《欧洲金融焦点》欧盟峰会将会就永久纾困基金和预算平衡问题达成协议

路透布鲁塞尔1月30日电---欧盟领导人将在周一的峰会上就欧元区永久性援助基金一事签署协议,并就各国立法中有关预算平衡的规定达成一致性意见,不过希腊方面仍有问题悬而未决,给这些讨论带来阴影.

欧盟为解决主权债务危机问题,即将召开两年来的第17次峰会,本次峰会料将把主要精力集中在创造就业和促进增长方面,与会领导人可能希望会谈的话题不要侧重於在政治上令人不快的预算撙节问题.

峰会料将宣布把欧盟2007-2013年预算中未动用的最多200亿欧元资金转而用於创造就业方面,尤其是年轻人的就业,同时峰会还将承诺放宽对中小型企业的银行贷款.

但是主导会谈的议题,仍将是有关永久性救援基金的建立,新的财政协议以及希腊问题.

希腊政府与民间债权人就该国2,000亿欧元公共债务重组的谈判在周末取得进展,但预计在1400GMT峰会开始之前难以得出结果.

在希腊当局与民间债权人之间达成协议之前,欧盟领导人不能向雅典方面继续拨付第二期1,300亿欧元的纾困资金.这批资金原本是在去年10月峰会上同意提供的.

不过,欧盟领导人将会签署协议成立欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM),这项永久性援助基金规模为5,000亿欧元,将於7月开始运作.此外,与会领导人还将就紧缩预算规定的"财政协定"条款达成一致.