〔法国经济〕总统萨科齐详述多项措施,以提振就业和法国竞争力

路透巴黎1月29日电---法国总统萨科齐周日在黄金时段的电视访谈中,详细阐述了一系列提振就业和法国竞争力的措施.他希望这些举措能够赶在4月总统选举前,在议会获得迅速通过.

萨科齐表示,他将从10月开始,把增值税率从19.6%上调至21.2%,以抵消企业社保收费的减少.他在选举前民调的支持率远远落後于社会党竞争对手奥朗德(Francois Hollande).

这一举措旨在缩窄法国与德国之间的竞争力差距,但也可能令选民不快.萨科齐在新年致辞中首次提及了该举措.

在其他措施中,萨科齐称他将在2月成立一个拥有10亿欧元资本的行业投资银行,向那些在目前的经济环境中难以获得融资的中小企业放贷.

他还指出,雇员数量超过250人的企业将必须聘请相当於员工总数5%的实习者,以帮助缓和年轻人群的失业问题.

他没有详谈税收问题,但一名政府消息人士稍後称,税收目标将瞄准股票而非债券,可能每年为政府带来10亿欧元收入.(完)