〔法国经济〕总统萨科齐详述多项措施,以提振就业和法国竞争力

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透巴黎1月29日电---法国总统萨科齐周日在黄金时段的电视访谈中,详细阐述了一系列提振就业和法国竞争力的措施.他希望这些举措能够赶在4月总统选举前,在议会获得迅速通过.
萨科齐表示,他将从10月开始,把增值税率从19.6%上调至21.2%,以抵消企业社保收费的减少.他在选举前民调的支持率远远落後于社会党竞争对手奥朗德(Francois Hollande).
这一举措旨在缩窄法国与德国之间的竞争力差距,但也可能令选民不快.萨科齐在新年致辞中首次提及了该举措.
在其他措施中,萨科齐称他将在2月成立一个拥有10亿欧元资本的行业投资银行,向那些在目前的经济环境中难以获得融资的中小企业放贷.
他还指出,雇员数量超过250人的企业将必须聘请相当於员工总数5%的实习者,以帮助缓和年轻人群的失业问题.
他没有详谈税收问题,但一名政府消息人士稍後称,税收目标将瞄准股票而非债券,可能每年为政府带来10亿欧元收入.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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