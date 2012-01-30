俄罗斯反对派组车队示威,要求公平选举

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科1月29日电---俄罗斯总理普京的批评人士周日举行车队示威游行，要求公平选举，他们驾驶数百辆车行驶在莫斯科的市中心，车辆上悬挂着抗议运动的标志--白丝带。

国家杜马选举被指称存在欺诈，激怒成千上万的民众上月走上街头抗议，这成了普京12年统治生涯中最大规模的一次抗议活动。此後，反对派领导人试图保持抗议运动的势头。

反对派活动分子庞诺马里夫（Ilya Ponomaryov）说：“这（车队游行）具有重要的象征意义。我们已经到了不想再俯首称臣的地步。”他紫色的车上悬挂着白丝带，并让路人搭乘他的车。

活动组织者称，组车队示威还有为下周六计划举行的抗议活动做宣传的目的。下周六是2月4日，距离3月4日总统选举正好还剩一个月。

庞诺马里夫称，“我们希望展示我们的团结。这已经很明显了，这是对2月4日示威游行的预演，届时参加的民众会比沙卡洛夫大道（Sakharov Avenue）那次更多，”他指的是去年12月24日的集会，当时有上万民众参加。

这些车辆在莫斯科花园环路（Garden Ring）上绕行，有些车上悬挂着白色建筑胶带、打印纸、购物袋，甚至还有悬挂白色蕾丝的。组织者称，共有3,000余车主参加了此次活动。但警方称只有300左右车主参加。很多路人在零下15摄氏度的严寒中，鼓掌或挥舞白色手帕表示支持。

数千名普京的支持者周六在俄罗斯第四大城市叶卡捷琳堡举行集会，支持他参加选举。（完）