《中国报摘》--其他报纸重要消息1月30日(I)

**上海证券报**

--中国国家外汇管理局近期披露人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度审批情况表,截至1月20日,共计9家基金系公司和12家证券系公司分享RQFII初期试点的200亿元人民币额度.

--中国银联最新交易数据显示,2012年春节期间,银联卡境内跨行交易金额达1,029亿元,同比增长32%,境外交易金额同比增长39%.刷卡交易主要集中在民生消费及旅游出行等领域,创新支付服务和涉农商户交易额也大幅增长.

--全国假日旅游部际协调会议办公室统计显示,今年春节黄金周期间,全国共接待游客1.76亿人次,比上年春节黄金周增长14.9%;实现旅游收入1,014亿元,增长23.6%.

--从铁道部春运办获悉,截至1月27日,40天的春运已过半,全国铁路累计发送旅客达1.048亿人,同比增长5.1%.并据初步统计,2012年春节假期七天(1月22日-1月28日),全国民航完成旅客运输量543.4万人次,同比增长7.2%.

--紫金矿业(601899.SS)公告称,春节期间全资子公司紫金铜业发生的一起事故致3人死亡.目前紫金铜业已全面停止试生产.

**第一财经日报**

--2011年财政收入实现了"两高",一是全年财政收入达到10.37万亿,二是财政超收史无前例地超过了一万亿.国务院参事刘桓表示,改进预算管理将成为今年全国两会的一大热点.

--2012年,重庆啤酒(600132.SS)和中恒集团(600252.SS)两只股票持续低迷.其中,中恒集团遭遇连续两个跌停板,年初以来累计跌幅甚至超过重啤达到25.61%.按照广发系5只基金的持仓数据测算,从去年年中开始,广发基金在中恒集团一只个股上的浮亏可能已接近10亿元.

**人民日报**

--海南省旅游委的统计数据显示,2011年海南省接待游客突破3,000万人次,实现旅游收入达300多亿元人民币.

--中国国务院总理温家宝称,民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用;鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域,参与银行、证券、保险等金融机构改制和增资扩股.

--全国假日旅游部际协调会议办公室发布的《2012年春节黄金周旅游统计报告》显示,今年春节黄金周期间,全国共接待游客1.76亿人次,比上年春节黄金周增长14.9%;实现旅游收入1,014亿元,增长23.6%.

--2011年,国家开发投资公司经营业绩再创历史新高.全年完成经营收入800亿元,同比增长24%;实现利润90亿元,同比增长32%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 康熙泽/冉莹; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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