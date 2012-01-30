《中国报摘》--其他报纸重要消息1月30日(I)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国国家外汇管理局近期披露人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度审批情况表,截至1月20日,共计9家基金系公司和12家证券系公司分享RQFII初期试点的200亿元人民币额度.
--中国银联最新交易数据显示,2012年春节期间,银联卡境内跨行交易金额达1,029亿元,同比增长32%,境外交易金额同比增长39%.刷卡交易主要集中在民生消费及旅游出行等领域,创新支付服务和涉农商户交易额也大幅增长.
--全国假日旅游部际协调会议办公室统计显示,今年春节黄金周期间,全国共接待游客1.76亿人次,比上年春节黄金周增长14.9%;实现旅游收入1,014亿元,增长23.6%.
--从铁道部春运办获悉,截至1月27日,40天的春运已过半,全国铁路累计发送旅客达1.048亿人,同比增长5.1%.并据初步统计,2012年春节假期七天(1月22日-1月28日),全国民航完成旅客运输量543.4万人次,同比增长7.2%.
--紫金矿业(601899.SS)公告称,春节期间全资子公司紫金铜业发生的一起事故致3人死亡.目前紫金铜业已全面停止试生产.
**第一财经日报**
--2011年财政收入实现了"两高",一是全年财政收入达到10.37万亿,二是财政超收史无前例地超过了一万亿.国务院参事刘桓表示,改进预算管理将成为今年全国两会的一大热点.
--2012年,重庆啤酒(600132.SS)和中恒集团(600252.SS)两只股票持续低迷.其中,中恒集团遭遇连续两个跌停板,年初以来累计跌幅甚至超过重啤达到25.61%.按照广发系5只基金的持仓数据测算,从去年年中开始,广发基金在中恒集团一只个股上的浮亏可能已接近10亿元.
**人民日报**
--海南省旅游委的统计数据显示,2011年海南省接待游客突破3,000万人次,实现旅游收入达300多亿元人民币.
--中国国务院总理温家宝称,民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用;鼓励、引导和规范民间资本进入金融服务领域,参与银行、证券、保险等金融机构改制和增资扩股.
--全国假日旅游部际协调会议办公室发布的《2012年春节黄金周旅游统计报告》显示,今年春节黄金周期间,全国共接待游客1.76亿人次,比上年春节黄金周增长14.9%;实现旅游收入1,014亿元,增长23.6%.
--2011年,国家开发投资公司经营业绩再创历史新高.全年完成经营收入800亿元,同比增长24%;实现利润90亿元,同比增长32%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 康熙泽/冉莹; 审校 黄凯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。