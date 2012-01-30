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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:08 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月30日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日
    2/1       深   华录百纳   300291      1,500           --           --       华西证券  2/6
    2/6       深   万润科技   002654   不超过2,200        --           --       国信证券  2/9
    2/7       沪   东风股份     --     不超过5,600        --           --       国信证券  2/10
    2/10      沪   环旭电子     --    不超过10,680        --           --       长城证券  2/15
   *2/8       深   利 德 曼   300289         3,840        --           --       民生证券  2/13
   *2/8       深   荣科科技   300290   不超过1,700        --           --       平安证券  2/13
   *2/10      沪   吉视传媒     --    不超过28,000        --           --       中信证券  2/15

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
   --     深    飞利信     300287          --           15.00        37.50     银河证券   

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 丁淑琴

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