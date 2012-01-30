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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:09 BJT

《中国报摘》--金融时报1月30日

* 头版头条:

--在中国春节这一传统消费旺季里,城乡居民消费呈现多元化趋势成为拉动假日经济的新引擎.但春节陡然上升的消费量给稳定物价带来了一定压力.

* 其他:

--中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)称,2011年农行全年累计发放小微型企业贷款5,281亿元人民币,小微型企业年度贷款增量突破1,000亿元.

--中国审计署要求各级审计机关,在今年的各项审计中密切关注财政风险、金融风险、资源环境风险、社会稳定风险、境外投资风险、信息化条件下的社会风险.

--中国太平保险集团日前公布的最新数据显示,2011年集团实现保费收入424亿元,集团总资产达1,654亿元.(完)

--整理 谢衡; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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