〔中国个股〕海南航空下调A股定向增发价格,但80亿元募资目标不变

路透上海1月30日电---基於股价前期大幅下挫,中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)(900945.SS)周一刊登公告,将其A股定向增发方案中发行价格由原先的不低於6.42元人民币/股改为不低於4.19元/股,并相应扩大发行量,保证其80亿元募资目标不变.

公告显示,海航拟定向增发不超过19.1亿股,此前方案中为不超过12.47亿股.募资投向仍为用於偿还银行贷款和补充流动资金,其中约60.84亿元拟用於偿还银行贷款.

因春节假期,中国股市上周休市.海南航空A股上一交易日收报4.84元,自去年7月公布增发方案後,其股价已下跌逾三成.(完)