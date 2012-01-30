〔中国基金〕去年四季度亏1,235亿元,但由净赎回转为净申购--报载

路透上海1月30日电---中国证券报周一报导称,纳入统计的64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元人民币,较三季度减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.

报导援引天相投顾统计数据称,去年底可比的股票方向基金平均仓位为78.46%,与三季度末基本持平,其中四季度股票型基金亏损940.17亿元,混合型基金亏损391.7亿元,债券型、货币型、保本型和合格境内机构投资者(QDII)基金均实现正利润.

从基金公司方面来看,仅天弘基金一家实现正利润,其余63家基金公司仍为亏损,但较去年三季度亏损幅度有所减小.

另外,数据显示,去年四季度基金整体由净赎回转为净申购.纳入统计范围的开放式基金合计实现净申购1,622.48亿份,净申购比例达7.09%.

去年旗下基金业绩表现优异的基金公司获得净申购,如中银基金、工银瑞信基金和易方达基金等.中银基金净申购比例达38.98%,在64家基金公司中排名第一.

去年四季度,基金减持了部分周期性行业股票,金融及房地产重获基金青睐.数据显示,2011年四季度,基金增持幅度排名前三的行业分别为金融保险、食品饮料和房地产,增仓幅度分别为1.8、0.87和0.65个百分点;减持幅度排名前三的行业分别为金属非金属、采掘业和石化,减持幅度分别为1.68、1.43和0.58个百分点.(完)