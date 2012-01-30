〔中国基金〕去年四季度亏1,235亿元,但由净赎回转为净申购--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月30日电---中国证券报周一报导称,纳入统计的64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元人民币,较三季度减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.
报导援引天相投顾统计数据称,去年底可比的股票方向基金平均仓位为78.46%,与三季度末基本持平,其中四季度股票型基金亏损940.17亿元,混合型基金亏损391.7亿元,债券型、货币型、保本型和合格境内机构投资者(QDII)基金均实现正利润.
从基金公司方面来看,仅天弘基金一家实现正利润,其余63家基金公司仍为亏损,但较去年三季度亏损幅度有所减小.
另外,数据显示,去年四季度基金整体由净赎回转为净申购.纳入统计范围的开放式基金合计实现净申购1,622.48亿份,净申购比例达7.09%.
去年旗下基金业绩表现优异的基金公司获得净申购,如中银基金、工银瑞信基金和易方达基金等.中银基金净申购比例达38.98%,在64家基金公司中排名第一.
去年四季度,基金减持了部分周期性行业股票,金融及房地产重获基金青睐.数据显示,2011年四季度,基金增持幅度排名前三的行业分别为金融保险、食品饮料和房地产,增仓幅度分别为1.8、0.87和0.65个百分点;减持幅度排名前三的行业分别为金属非金属、采掘业和石化,减持幅度分别为1.68、1.43和0.58个百分点.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。