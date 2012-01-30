〔金砖国家〕1月27日股汇市收盘纵览

路透1月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月27日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.16%,报1,016.61点.

中国金融市场逢假期休市.[.SSCN][CNY/CN]

香港股市:在振荡交投中微幅收高.不过防御类股走强以及成交录得六个交易日中最低,表明在恒指本月迄今上涨逾10%後,市场人气谨慎.恒生指数收涨0.31%至20,501.67点.恒生国企指数收涨0.26%至11,446.52点.[.HKCN]

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印度股市:连续第六个交易日上涨,并触及11周高位,因市场预期印度政策转向提振经济成长,故外资继续买入当地股票.同时全球风险偏好上升亦扶助人气.指标BSE指数.BSESN收高0.92点,报17,233.98点,创11月9日来最高收位.16支成分股上涨.[.BO]

印度汇市:印度卢比连续第四周上涨,受助于印度股市走高及美元大量流入.卢比展望仍然看多.卢比兑美元INR=D2收报49.3050/3150,盘中一度上探11月8日来最高位49.2975,周三收位为50.09/10.印度市场周四适逢假期休市.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,565.820点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.46%,报841.57点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.3%,报30.2900卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.01%,报39.7950卢布.

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巴西股市:拉美股市收低,受累于美国成长数据疲软,且分析师称股市在本月大涨後或会遭遇获利了结.巴西股市接近去年7月以来的最高位,因投资者预期该国低利率将有助於今年的企业获利.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.08%,报62,904.20点.[ID:nL2E8CRNTM]

巴西汇市:拉美货币连续四周的上涨步伐可能放缓,因投资者显现出谨慎情绪.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=收升0.32%,报1.7376.投资者认为,雷亚尔靠近1.70水准有可能引发央行出手干预.[ID:nL2E8CRNTQ]

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南非股市:自纪录高位回落并小跌0.5%,受累于Shoprite (SHPJ.J)和Woolworths(WHLJ.J)回落,因市场担心这两支股票在近期大涨後,其估值过高.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.6%,报30,324.28点.综合指数.JALSH收低0.5%,报33,895.02点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元盘中短暂触及三个月新高,但进一步涨势或受限,因围绕欧债危机的忧虑打压了本周市场对高收益资产风险偏好的改善.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.7700,盘中触及7.7490日高,此水准亦为去年10月31日来最高.[ZAR/](完)