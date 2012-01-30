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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:30 BJT

〔中国企业〕天津港今年货物吞吐量计划达4.7亿吨--新华

路透北京1月30日电--中国北方最大港口--天津港(集团)计划今年货物吞吐量达到4.7亿吨,集装箱吞吐量达到1,200万标准箱.去年该港货物和集装箱吞吐量双双创下历史最高水平,分别到4.5亿吨和1,150万标准箱.

新华社援引天津港(集团)有限公司董事长于汝民称,2012年天津港将建成南港万吨级航道,推进天津港30万吨级深水航道、国际邮轮码头二期、神华码头二期等重点项目建设;启动30万吨级矿石码头建设,完善"无水港"布局.

"按照发展计划,随着一批重要设施的建成投运,未来,天津港年货物吞吐量将具备登上6亿吨台阶的规模和实力."于汝民称.

报导称,2011年天津港30万吨级深水航道一期开工建设,临港港区10万吨级航道、南港港区5,000吨级航道开港通航,内陆"无水港"发展到21个.邮轮母港接待出入境游客7.2万人次.

根据天津港"十二五"(2011-2015年)规划,该港将进一步加快基础设施建设.到2015年,天津港拟实现货物吞吐量5.6亿吨,集装箱吞吐量1,800万标箱.(完)

--发稿 谢衡; 审校 黄凯

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