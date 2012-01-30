〔中国企业〕天津港今年货物吞吐量计划达4.7亿吨--新华

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月30日电--中国北方最大港口--天津港(集团)计划今年货物吞吐量达到4.7亿吨,集装箱吞吐量达到1,200万标准箱.去年该港货物和集装箱吞吐量双双创下历史最高水平,分别到4.5亿吨和1,150万标准箱.
新华社援引天津港(集团)有限公司董事长于汝民称,2012年天津港将建成南港万吨级航道,推进天津港30万吨级深水航道、国际邮轮码头二期、神华码头二期等重点项目建设;启动30万吨级矿石码头建设,完善"无水港"布局.
"按照发展计划,随着一批重要设施的建成投运,未来,天津港年货物吞吐量将具备登上6亿吨台阶的规模和实力."于汝民称.
报导称,2011年天津港30万吨级深水航道一期开工建设,临港港区10万吨级航道、南港港区5,000吨级航道开港通航,内陆"无水港"发展到21个.邮轮母港接待出入境游客7.2万人次.
根据天津港"十二五"(2011-2015年)规划,该港将进一步加快基础设施建设.到2015年,天津港拟实现货物吞吐量5.6亿吨,集装箱吞吐量1,800万标箱.(完)
--发稿 谢衡; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。