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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:28 BJT

〔日本股市〕早盘微跌,受疲软财报打击

路透东京1月30日电---日本股市日经指数周一早盘下跌,受令人失望的企业财报打击,而且尽管美国第四季经济增长率为一年半以来最快,但仍然低於市场预期.

日经指数.N225早盘下跌0.2%至8,820.98,可能连续第三个交易日下跌.东证股价指数.TOPX跌0.2%至759.74点.(完)

--编译 李春喜;审校 徐文焰

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