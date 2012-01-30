〔中国外汇〕200亿元RQFII初期试点额度由9家基金和12家券商分享--外管局

路透上海1月30日电---中国国家外汇管理局近日披露RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度审批情况.截至2012年1月20日,初期试点的200亿元人民币额度全部下放,由9家基金系公司和12家证券系公司"分享".

其中9家基金系公司共计获得100亿元的额度.南方东英资产管理有限公司、嘉实国际资产管理有限公司等八家公司各获批11亿元额度.而华夏基金（香港）有限公司获批额度为12亿元.

而单家证券系公司所获额度要略少於基金系公司.申银万国（香港）有限公司、中国国际金融（香港）有限公司等10家证券系公司各获批9亿元额度.华泰金融控股（香港）有限公司以及国元证券（香港）有限公司各获得5亿元额度.

同时,外管局也加快了合格境内机构投资者(QDII)的投资额度审批.数据显示,2012年1月初至1月20日,外汇局审批了6亿美元的QFII额度.截至目前,外管局已累计审批222.4亿美元的QFII额度.

RQFII又被称作小QFII机制,即允许境内基金管理公司和证券公司的香港子公司运用在香港市场筹得的人民币资金投资境内证券市场.这是中国副总理李克强8月出访香港时所公布一系列举措之一.

2011年12月,中国证券监督管理委员会公布试点办法.第一批RQFII额度为200亿元人民币,共有21家机构获得核准.证监会副主席姚刚曾表示,考虑进一步扩大RQFII额度和推动H股发行人民币计价债券和股票.(完)

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