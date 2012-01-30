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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 09:06 BJT

〔中国经济〕春节期间生活必需品供应充足,运行总体平稳--商务部

路透北京1月30日电---中国商务部周六晚间称,春节期间,全国36个大中城市主要生活必需品市场供应充足,运行总体平稳.

刊登在商务部网站的新闻稿称,与节前一周相比,其监测的蔬菜批发价格上涨3.7%.羊肉、猪肉、牛肉批发价格分别上涨0.6%、0.5%和0.4%.

此外,白条鸡、鸡蛋零售价格均下降0.1%;豆油零售价格上涨0.2%,花生油、菜子油零售价格均上涨0.1%.

商务部并称,除夕至正月初六,全国重点零售和餐饮企业销售额4,700亿元人民币,比2011年春节期间增长16.2%.

春节商品市场消费呈现品牌、时尚、个性化特点,冬季服饰、年节食品、金银珠宝、时尚数码及家电等商品全 面热销.

商务部重点监测零售企业数据显示,服装、金银珠宝、 食品销售额同比分别增长18.7%,16.4%和16.2%.

节前一周(1月9日-15日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨,生产资料价格与前一周持平. (完)

欲了解更多详情,请点选商务部网站:(here)

--发稿 宿泱韫;审校 黄凯

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