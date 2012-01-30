〔中国经济〕春节期间生活必需品供应充足,运行总体平稳--商务部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月30日电---中国商务部周六晚间称,春节期间,全国36个大中城市主要生活必需品市场供应充足,运行总体平稳.
刊登在商务部网站的新闻稿称,与节前一周相比,其监测的蔬菜批发价格上涨3.7%.羊肉、猪肉、牛肉批发价格分别上涨0.6%、0.5%和0.4%.
此外,白条鸡、鸡蛋零售价格均下降0.1%;豆油零售价格上涨0.2%,花生油、菜子油零售价格均上涨0.1%.
商务部并称,除夕至正月初六,全国重点零售和餐饮企业销售额4,700亿元人民币,比2011年春节期间增长16.2%.
春节商品市场消费呈现品牌、时尚、个性化特点,冬季服饰、年节食品、金银珠宝、时尚数码及家电等商品全 面热销.
商务部重点监测零售企业数据显示,服装、金银珠宝、 食品销售额同比分别增长18.7%,16.4%和16.2%.
节前一周(1月9日-15日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅上涨,生产资料价格与前一周持平. (完)
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--发稿 宿泱韫;审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。