《中国股市盘前看点》--1月30日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国12月个人所得/个人支出

--欧盟峰会

**宏观经济和政策面**

--中国总理温家宝撰文称,中国将进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定;另外,民间借贷是正规金融的补充,有一定的积极作用.[nCN1356716]

--国家外管局近日披露了RQFII(人民币合格境外机构投资者)投资额度审批情况表.截至1月20日,RQFII初期试点的200亿元人民币额度全部下放,由9家基金系公司和12家证券系公司分享.[nCN1356840]

**重点行业和公司**

--深发展(000001.SZ)刊登公告称,预计2011年净利为99.94亿元至106.19亿元,同比增长60-70%.[nCN1356516]

--基於股价前期大幅下挫,海南航空(600221.SS)(900945.SS)将其A股定向增发方案中发行价格由原先的不低於6.42元/股改为不低於4.19元/股,并相应扩大发行量,保证其80亿元募资目标不变. [nCN1356752]

**海外动向**

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周三表示,至少在2014年底之前不会升息,以支持迟滞的经济复苏,远晚于投资者的预期.[nCN1353168]国际黄金,原油等大宗商品市场大幅上涨,纽约期金上周累计涨幅超过4%.

--美国股市上周五收盘基本持稳,削减当日稍早跌幅,因投资者将市场走低视为在2012年表现强劲首月的买入良机.道琼工业指数.DJI收跌74.17点,或0.58%,至12,660.46点.上周道琼工业指数累计下跌0.5%.[.NCN]

--上周香港股市仅周四和周五两个交易日,不过美国量化宽松可能性提高刺激大盘人气,港股持续上涨.恒生指数.HSI两天累计上涨1.95%.[.HKCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC上档2,350点一线或面临较大压力.(完)

--整理 林琦; 审校 丁淑琴

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>