〔中国经济〕资源环境和社会稳定风险被列入今年审计关注重点--审计署

路透1月29日电---中国国家审计署近日要求,各级审计机关今年要密切关注财政、金融、资源环境、社会稳定、境外投资、信息化条件下的社会风险六领域风险隐患.

与去年相比,资源环境风险受更大重视,投资方面更加注重境外投资风险,而强调社会稳定和信息化条件下的社会风险,亦反映了去年底经济工作会议定下的"稳中求进"基调.

新华社周日报导引述审计署称,中国经济具备不少有利条件,但受外部风险因素增加的影响,不平衡不协调、不可持续的矛盾问题仍很突出,一些领域风险隐患不容忽视.

"(各级审计机关)及时揭示和反映对全局、对未来有根本性影响及存在重大风险隐患的问题,以及苗头性、倾向性问题."审计署表示.

该署并要求,要及时推动堵塞漏洞、妥善处置和避免损失,防止苗头性问题转化为趋势性问题,防止局部性问题演变为全局性问题.

此前人民日报引述总理温家宝撰文称,今年要防范化解地方政府性债务风险,避免财政金融风险相互传递;同时要着力解决小型微型企业融资困难.[ID:nCN1356716]

2011年,中国各级审计机关在审计中重点关注并反映了财政、金融、投资、国有资产管理等领域以及信息、粮食、环境、社会稳定等方面一些苗头性和倾向性问题.(完)