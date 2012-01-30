〔中国经济〕资源环境和社会稳定风险被列入今年审计关注重点--审计署

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月29日电---中国国家审计署近日要求,各级审计机关今年要密切关注财政、金融、资源环境、社会稳定、境外投资、信息化条件下的社会风险六领域风险隐患.
与去年相比,资源环境风险受更大重视,投资方面更加注重境外投资风险,而强调社会稳定和信息化条件下的社会风险,亦反映了去年底经济工作会议定下的"稳中求进"基调.
新华社周日报导引述审计署称,中国经济具备不少有利条件,但受外部风险因素增加的影响,不平衡不协调、不可持续的矛盾问题仍很突出,一些领域风险隐患不容忽视.
"(各级审计机关)及时揭示和反映对全局、对未来有根本性影响及存在重大风险隐患的问题,以及苗头性、倾向性问题."审计署表示.
该署并要求,要及时推动堵塞漏洞、妥善处置和避免损失,防止苗头性问题转化为趋势性问题,防止局部性问题演变为全局性问题.
此前人民日报引述总理温家宝撰文称,今年要防范化解地方政府性债务风险,避免财政金融风险相互传递;同时要着力解决小型微型企业融资困难.[ID:nCN1356716]
2011年,中国各级审计机关在审计中重点关注并反映了财政、金融、投资、国有资产管理等领域以及信息、粮食、环境、社会稳定等方面一些苗头性和倾向性问题.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。