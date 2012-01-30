《中国报摘》--其他报纸重要消息1月30日(II)

**经济参考报**

--上海市政府官方网站周日消息披露,上海市房管局今年将继续严格执行国家和上海的各项房地产市场调控政策,其中重点之一便是房产税的徵收.另外,上海还将认真参与国家对房产税试点情况的调研.

--联合国贸发会议预计,2012年中国外资流入量将基本保持稳定,大幅增长的可能性不大.

**新京报**

--北京龙年土地市场竞价首日,三宗网上竞价的宅地,有两宗分获一次报价.而朝阳区来广营乡一宗起价为23.7亿元的宅地,暂无企业报价.

**东方早报**

--上海市房管部门近日表示,本市将继续严格执行国家和上海各项房地产市场调控政策,共有产权保障房的准入门槛放宽,普通商品住房标准调整最快将在2月底启动.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 杨淑祯

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