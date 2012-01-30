《中国报摘》--其他报纸重要消息1月30日(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**经济参考报**
--上海市政府官方网站周日消息披露,上海市房管局今年将继续严格执行国家和上海的各项房地产市场调控政策,其中重点之一便是房产税的徵收.另外,上海还将认真参与国家对房产税试点情况的调研.
--联合国贸发会议预计,2012年中国外资流入量将基本保持稳定,大幅增长的可能性不大.
**新京报**
--北京龙年土地市场竞价首日,三宗网上竞价的宅地,有两宗分获一次报价.而朝阳区来广营乡一宗起价为23.7亿元的宅地,暂无企业报价.
**东方早报**
--上海市房管部门近日表示,本市将继续严格执行国家和上海各项房地产市场调控政策,共有产权保障房的准入门槛放宽,普通商品住房标准调整最快将在2月底启动.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 杨淑祯
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。