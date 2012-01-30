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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 08:56 BJT

〔韩国汇市〕韩元回吐开盘涨幅转跌,公债期货上扬

路透首尔1月30日电---韩元KRW=周一早盘迅速回吐开盘涨幅并转跌,因投资者谨慎关注希腊债务协议谈判的进展情况,此协议将帮助该国避免债务违约.

0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,125.2韩元,开盘报1,121.1韩元,上周五收盘报1,123.2韩元.

三年期公债3月期货合约上涨0.06点,报104.48.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,125.2 1,123.2

日圆/韩元JPYKRW=R 14.6265/581 14.5731/826

韩国公债期货KTBc1 104.48 104.42

韩国综合股价指数.KS11 1,948.83 1,964.83

------------------------------------------------------- (完)

(附注:韩元即港台惯用的韩圜)

--编译 许娜;审校 徐文焰

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