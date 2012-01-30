伊朗称不久将向部分国家停止供油

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透德黑兰1月29日电(记者 Parisa Hafezi/Ramin Mostafavi)---伊朗周日表示，不久将停止向部分国家出口石油，但推迟了议会有关向欧盟中止出口石油的讨论。
联合国核专家周日起访问伊朗，伊朗表示对此持乐观态度，但也警告监察员要"专业"，否则伊朗将减少与国际原子能机构(IAEA)在核问题方面的合作。
代表团将努力推进伊朗核争端的解决。伊朗称，其核项目用於发电，但西方怀疑，伊朗计划制造核武器。
伊朗与西方的紧张关系本月升级。美国和欧盟向伊朗实施了迄今最严厉的制裁，希望借此迫使伊朗提供更多有关其核项目的信息。制裁措施直接针对伊朗石油出口。
伊朗石油部长加塞米(Rostam Qasemi)称，伊朗将通过实施制裁应战西方制裁，不久将停止向部分国家供油。
加塞米并未透露这些国家的具体名字，但不到一周前，欧盟27国成员已就7月1日起禁运伊朗石油达成协议。
伊朗议会能源委员会发言人侯赛尼(Emad Hosseini)对伊朗迈赫尔通讯社(Mehr)表示，"目前没有已经制定的议案，也没有递交议会。这不过是大家的一个想法，我们将认真讨论，得出结论。"(完)
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。