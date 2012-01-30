版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 09:10 BJT

〔标题新闻〕港股上周涨势料暂停,在希腊签订债务协议前投资者持谨慎态度

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8CS01G]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐