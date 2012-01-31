(重温稿)〔路透调查〕韩国12月工业生产较上月料增长,1月出口料疲弱

公布数据:12月工业生产,1月消费者物价指数(CPI)和贸易收支

公布时间:工业生产(1月30日2300GMT)

CPI(1月31日2300GMT)

贸易收支(2月1日0000GMT)

12月工业生产增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 ^前值

+4.0(较上年同期) +2.4至+5.1 11 +5.6

+0.7(较上月,经季节调整) -0.5至+2.8 10 -0.4

1月消费者物价指数(CPI)增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

+3.6(较上年同期) +3.0至+3.8 12 +4.2

+0.6(较上月,未经季节调整)+0.1至+0.8 11 +0.4

1月出口增幅(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

+0.7(较上年同期) -5.5至+11.3 11 +10.8

1月进口(%)

预估中值 估值区间 受访人数 *前值

+4.8(较上年同期) -2.3至+12.7 10 +13.6

^ 有待修正

* 经修正

观察重点:

--12月工业生产经季节调整後较上月料上升0.7%,逆转连续两个月的跌势,但或仍不足以抵消前两个月累计1%的跌幅.

--投资者还将关注产成品库存水平,韩国央行1月26日公布初步数据显示,韩国经季节调整後的第四季国内生产总值(GDP)免于下滑,主要因为库存增加.[ID:nCN1353430]

--尽管第四季GDP没有直接下滑,但需求萎缩之际库存增加,有可能给已经放缓的经济带来进一步拖累.

--库存出货比自2011年1月触及89.9%低点後,一直呈上行趋势,且11月初值达114.4%创下2008年12月以来最高.

--1月出口较上年同期增速可能放缓至0.7%,为2009年10月下降8.5%以来最慢增速.12月出口修正後为增长10.8%.

--1月CPI较上年同期升幅料降至央行4%的目标区间上限之下,此前连续两个月持於该水准上方.

市场影响:

--工业生产或通胀数据如果弱於预期,将可能对债券价格构成提振,因投资者将由此认为近期降息机率增加.

--不过,若读值好於预期,其影响将有限,因投资者对央行在欧元区债务危机令全球经济前景笼罩阴云之时再度加息持怀疑态度.

--韩元KRW=和股市.KS11对数据的反应料温和,因股汇市走势一直追随欧美货币政策对跨境资金流动的潜在影响.(完)