〔中国证券〕QFII证券投资盈利征税草案徵求意见,近期或有突破--财新网

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月30日电---中国财新网周一报导称,对合格境外机构投资者(QFII)的证券投资所得盈利征税有关草案已经拟好,正在徵求各部门意见,可能在近期有所突破.
根据中国相关税收法规,QFII的税负主要可分为两部分,即所得税与营业税.其中所得税的徵收分为两个部分:一部分来源於对股息、红利和利息收入相应税负的计算征缴,另一部分则对资本市场上的利得征税,但对於後一部分监管机关始终没有出台明确政策,说明是否应该征税.
普华永道税务部合伙人姚丹表示:"目前十家QFII里有超过五家都要求确定税收问题.长期的不确定给QFII计算和汇出利润都带来很大困难.
报导援引接近监管机构的人士透露,此次出台草案也是应机构需求,给一个定论,已经拟好的草案中,用的并不是"资本利得税"这一名称,而是"所得税".
且有关QFII如何征税草案去年就已拟好,正徵求各部门意见."这在小范围内已经不是秘密,部分托管银行和券商都被徵求过意见."
中国国家外汇管理局数据显示,截至2011年12月21日,共有112家QFII,获得共计216.4亿美元的额度.[ID:nCN1311620](完)
--发稿 曲伟治; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。