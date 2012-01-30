〔中国证券〕QFII证券投资盈利征税草案徵求意见,近期或有突破--财新网

路透上海1月30日电---中国财新网周一报导称,对合格境外机构投资者(QFII)的证券投资所得盈利征税有关草案已经拟好,正在徵求各部门意见,可能在近期有所突破.

根据中国相关税收法规,QFII的税负主要可分为两部分,即所得税与营业税.其中所得税的徵收分为两个部分:一部分来源於对股息、红利和利息收入相应税负的计算征缴,另一部分则对资本市场上的利得征税,但对於後一部分监管机关始终没有出台明确政策,说明是否应该征税.

普华永道税务部合伙人姚丹表示:"目前十家QFII里有超过五家都要求确定税收问题.长期的不确定给QFII计算和汇出利润都带来很大困难.

报导援引接近监管机构的人士透露,此次出台草案也是应机构需求,给一个定论,已经拟好的草案中,用的并不是"资本利得税"这一名称,而是"所得税".

且有关QFII如何征税草案去年就已拟好,正徵求各部门意见."这在小范围内已经不是秘密,部分托管银行和券商都被徵求过意见."

中国国家外汇管理局数据显示,截至2011年12月21日,共有112家QFII,获得共计216.4亿美元的额度.[ID:nCN1311620](完)