《热点透视》日本贸易逆差不单是坏运气的产物,恶劣大环境令其举步维艰

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell; 编译 李爽

路透伦敦1月27日电---日本2011年录得贸易逆差,为31年来首次,可谓是诸多灾难影响下的後果.但一些困境不会转瞬即逝.身负巨额债务以及通缩压力挥之不去,日本很难在全球经济疲弱的背景下应对日圆升值.

2011年日本时运不济这一点毋庸置疑.由於日本不得不将矿物燃料进口规模提高25%至占总进口规模的31%,以补充地震海啸後核能发电量的减少,所以其进口支出提高了12%.核能发电减少的局面不会很快扭转,因此能源进口费用将继续保持在高位.

自然灾害也不利日本出口,致其出口下降2.7%.供应链中断.作为关键离岸中心的泰国发生洪灾,又是一项不利因素.但出口方面仍将继续面临的更重要问题是,全球经济疲弱以及日圆升值.

日圆兑美元过去两年已经涨12%,令2011年以日圆计价的日本对中国出口下降1.4%,对美国出口萎缩3.4%.不过对西欧出口增长1.9%,其中对德国和英国的出口上升5%.

欧元区可能陷入衰退以及欧元近期走疲,将有碍日本出口产品的销售.期待已久的美国消费者支出反弹则点亮日本出口的希望,但还谈不上繁荣.日圆和日本产品价格仍然较高.贸易逆差可能略微打压日圆,但或许力度不会很大,因为日本大量外汇意味着其经常帐仍处盈余状态.

日本政府公债相当於GDP比例超过200%,同时仍面临通缩压力,因此日本经济需要尽其所能发挥全部活力.日本第四季GDP可能萎缩,部分原因在於贸易表现欠佳.出口下降意味着日本必须大力通过内部举措来恢复元气.(完)