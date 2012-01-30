〔中国新股〕吉视传媒拟发行不超过2.8亿股A股,将在上证所上市

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月30日电---中国有线网络运营商上市企业将再添一家.吉视传媒股份有限公司周一启动其A股首次公开发行(IPO)程序,拟发行不超过2.8亿股A股,发行後将在上海证券交易所上市.
据招股意向书,该公司此次IPO募集资金将全部投入数字电视网络建设项目以及以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目,两项目总投资27.39亿元人民币,拟使用募集资金22亿元.
2011年上半年该公司实现净利1.18亿元,每股收益0.11元;2010年全年共实现净利2.72亿元,同比增长100.51%,每股收益0.24元.
发行前该公司总股本为11.18亿股,吉林电视台拥有51.25%股权,其余股东均为省内地方广电局或广电中心.
本次IPO的主承销商为中信证券(600030.SS)(6030.HK).吉视传媒将自周二起开始路演,2月10日为网上申购日,15日资金解冻.
吉视传媒拥有吉林省有线电视网络的独家经营权,服务用户近400万户,形成广播电视基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基於有线电视网络的网络服务业务.
在国内三网融合的推广阶段(2013-2015年),吉视传媒计划进入增值电信业务,当然其未来亦将面临潜在竞争对手,如中国电信(0728.HK)等电信运营商的IPTV(网络电视).
目前已有电广传媒(000917.SZ)、歌华有线(600037.SS)、东方明珠600832.SS、广电网络(600831.SS)等有线电视传媒企业在国内A股市场上市,涉及湖南、北京、上海、陕西等地的有线网络.2011年中央提出深化文化体制改革,业内预期未来文化传媒公司上市将加速.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。