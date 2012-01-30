版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 09:45 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元下挫,关注希腊债务协议谈判进展

路透惠灵顿1月30日电---澳元和新西兰元周一下跌,因投资者等待有关希腊当前的债务谈判已达成协议的消息得到证实,该国拒绝有关放弃控制其预算的要求.

澳元兑美元AUD=D4在1.0600美元处暂时止步,纽约尾盘报1.0660美元,海外市场曾触及1.0670美元,略低於上周所及三个月高位1.0688美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐