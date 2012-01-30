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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 12:26 BJT

《中国基金发行日程表》--1月30日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注

 *南方新兴消费增长 南方基金      工商银行     交通银行、海通证券等     2/7-3/7
  分级股票基金

 *长安宏观策略     长安基金      邮储银行     交通银行、国泰君安等     2/2-3/7       
  股票基金

 *诺安新动力灵活   诺安基金      工商银行     建设银行、渤海证券等     2/2-2/29
  配置混合基金

 *博时天颐债券基金 博时基金      工商银行     招商银行、国泰君安等     1/31-2/27

 *中小板300成长ETF 国泰基金      中国银行     申银万国、上海证券等     1/30-3/9
 
 *国泰中小板300    国泰基金      中国银行     交通银行、申银万国等     1/30-3/9
  成长ETF联接基金

 *中银信用增利     中银基金      中信银行     建设银行、国泰君安等     1/30-3/6
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

 *华宝兴业医药     华宝兴业      建设银行     交通银行、平安证券等     1/30-2/24  
  生物优选股票基金 

  融通四季添利     融通基金      工商银行     交通银行、海通证券等     1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)

  富兰克林国海   国海富兰克林    农业银行     中国银行、中信建投等     1/4-2/20  (募集规模上限为5亿美元等值的人民币)
  亚洲机会股票基金(QDII)
 
  国联安信心增长   国联安        中信银行     工商银行、国泰君安等     1/11-2/17
  定期开放债券基金

  泰信保本混合基金 泰信基金      中信银行     工商银行、平安证券等     1/9-2/17  (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息)

  诺德双翼分级     诺德基金      华夏银行     建设银行、国泰君安等     1/9-2/10  (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  光大保德信行业  光大保德信     农业银行     工商银行、招商证券等     1/4-2/10
  轮动股票基金

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.
      4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度
        减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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