《中国基金发行日程表》--1月30日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *南方新兴消费增长 南方基金 工商银行 交通银行、海通证券等 2/7-3/7 分级股票基金 *长安宏观策略 长安基金 邮储银行 交通银行、国泰君安等 2/2-3/7 股票基金 *诺安新动力灵活 诺安基金 工商银行 建设银行、渤海证券等 2/2-2/29 配置混合基金 *博时天颐债券基金 博时基金 工商银行 招商银行、国泰君安等 1/31-2/27 *中小板300成长ETF 国泰基金 中国银行 申银万国、上海证券等 1/30-3/9 *国泰中小板300 国泰基金 中国银行 交通银行、申银万国等 1/30-3/9 成长ETF联接基金 *中银信用增利 中银基金 中信银行 建设银行、国泰君安等 1/30-3/6 债券基金(封闭期三年)(LOF) *华宝兴业医药 华宝兴业 建设银行 交通银行、平安证券等 1/30-2/24 生物优选股票基金 融通四季添利 融通基金 工商银行 交通银行、海通证券等 1/16-2/24 (募集份额上限为20亿份,不包括利息折算的份额) 债券基金(封闭期二年)(LOF) 富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) 国联安信心增长 国联安 中信银行 工商银行、国泰君安等 1/11-2/17 定期开放债券基金 泰信保本混合基金 泰信基金 中信银行 工商银行、平安证券等 1/9-2/17 (募集规模上限为9亿元人民币,包括募集期利息) 诺德双翼分级 诺德基金 华夏银行 建设银行、国泰君安等 1/9-2/10 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息) 债券基金(封闭期三年)(LOF) 光大保德信行业 光大保德信 农业银行 工商银行、招商证券等 1/4-2/10 轮动股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华. 4.天相投顾统计数据显示,64家基金管理公司旗下872只基金去年四季度亏损1,235.28亿元,较三季度 减少50.8%.基金整体亦由净赎回转为净申购.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良