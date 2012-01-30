〔中国公开市场〕一级交易商今日未报央票需求,本周或续停发--业内人士

路透上海1月30日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报央票需求,本周央票或继续停发.

央行1月初即公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

春假长假前夕银行备付压力巨大,央行节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,530亿元人民币.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510](完)