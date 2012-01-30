中方称与在苏丹遭劫持中国员工失去联系

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月30日电---新华社周一报导称，中国驻苏丹大使馆与被该国反叛武装在边境地区南科尔多凡州劫持的29名中国建筑工人失去联系。
苏丹反叛武装--苏丹人民解放运动北方局（SPLM-N）周日称，他们与苏丹政府军交战後，扣押了29名中国工人，理由是为了这些工人自身的安全。
但中国方面称，这些工人是被劫持的。中国驻苏丹大使馆一名官员向新华社表示，他们与这些工人失去联系。
据新华社报导，这位官员称，“被劫持的中国人员与外界的所有通讯联系都被切断。”
中国水电建设集团国际工程有限公司的官员称，公司和政府机构“正在尽一切可能营救失踪工人。”（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。