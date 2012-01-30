〔中国央行〕去年末房地产贷款余额同比增速大幅回落至近14%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透北京1月30日电---中国央行周一发布报告称,去年末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额10.73万亿元,同比增长13.9%,比上年末回落13.5个百分点.
刊登在央行网站的报告指出,去年全年房地产贷款累计增加1.26万亿元,同比少增7,704亿元,全年增量占同期各项贷款增量的17.5%,比上年水平低9.4个百分点.
数据并显示,12月末,地产开发贷款余额7,680亿元,同比下降7.9%.房产开发贷款余额2.72万亿元,同比增长17.1%,比上年末低5.9个百分点.
同期,保障性住房开发贷款余额3,499亿元,全年累计增加1,751亿元,占同期房产开发贷款增量的50.1%,比年初水平提高31.7个百分点.(完)
更多详情,请点选中国央行网站(here年金融机构贷款投向统计报告.pdf)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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