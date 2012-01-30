〔中国央行〕去年末房地产贷款余额同比增速大幅回落至近14%

路透北京1月30日电---中国央行周一发布报告称,去年末,主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额10.73万亿元,同比增长13.9%,比上年末回落13.5个百分点.

刊登在央行网站的报告指出,去年全年房地产贷款累计增加1.26万亿元,同比少增7,704亿元,全年增量占同期各项贷款增量的17.5%,比上年水平低9.4个百分点.

数据并显示,12月末,地产开发贷款余额7,680亿元,同比下降7.9%.房产开发贷款余额2.72万亿元,同比增长17.1%,比上年末低5.9个百分点.

同期,保障性住房开发贷款余额3,499亿元,全年累计增加1,751亿元,占同期房产开发贷款增量的50.1%,比年初水平提高31.7个百分点.(完)

更多详情,请点选中国央行网站(here年金融机构贷款投向统计报告.pdf)