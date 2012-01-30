〔企业并购〕三一重工等将收购德国普茨迈斯特全部股权--英国金融时报

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京1月30日电---据英国金融时报周日报导,中国大型工程机械生产商--三一重工股份有限公司(600031.SS)将联手中信产业投资基金顾问公司,收购德国工程集团普茨迈斯特(Putzmeister)全部股权.
报导称,各方均拒绝透露收购价格,但与收购密切相关的人士表示,估价为5亿欧元左右.
普茨迈斯特是德国生产高科技混凝土泵的中小型企业,此次收购之後,三一重工将持有其多数股权.
对於上述报导,三一重工宣传文化部称暂不予透露,但周二有重要信息公布.该公司股票今日停牌,因重要事项未公告.
三一重工的国内竞争对手中联重科(000157.SZ)(1157.HK)曾在2008年联手联想控股旗下的私募基金弘毅、高盛(GS.N)和曼达林基金,共同出资2.71亿欧元收购意大利工程机械公司CIFA公司100%股权,其中中联重科占60%股权.
中国工程机械商正加速在海外布局,除产品出口外,还积极在国外设厂,并在全球范围内寻求并购.三一重工计划在未来三到五年,出口收入在总营收中占比提高到20-30%.
据金融时报报导,普茨迈斯特2007年营业收入达10亿欧元,但在2008和2009年下降近一半,去年收入约为5.7亿欧元.
三一重工2011年1-9月营业收入为413亿元人民币,净利润同比增长72.59%,为76.7亿元.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。