〔企业并购〕三一重工等将收购德国普茨迈斯特全部股权--英国金融时报

路透北京1月30日电---据英国金融时报周日报导,中国大型工程机械生产商--三一重工股份有限公司(600031.SS)将联手中信产业投资基金顾问公司,收购德国工程集团普茨迈斯特(Putzmeister)全部股权.

报导称,各方均拒绝透露收购价格,但与收购密切相关的人士表示,估价为5亿欧元左右.

普茨迈斯特是德国生产高科技混凝土泵的中小型企业,此次收购之後,三一重工将持有其多数股权.

对於上述报导,三一重工宣传文化部称暂不予透露,但周二有重要信息公布.该公司股票今日停牌,因重要事项未公告.

三一重工的国内竞争对手中联重科(000157.SZ)(1157.HK)曾在2008年联手联想控股旗下的私募基金弘毅、高盛(GS.N)和曼达林基金,共同出资2.71亿欧元收购意大利工程机械公司CIFA公司100%股权,其中中联重科占60%股权.

中国工程机械商正加速在海外布局,除产品出口外,还积极在国外设厂,并在全球范围内寻求并购.三一重工计划在未来三到五年,出口收入在总营收中占比提高到20-30%.

据金融时报报导,普茨迈斯特2007年营业收入达10亿欧元,但在2008和2009年下降近一半,去年收入约为5.7亿欧元.

三一重工2011年1-9月营业收入为413亿元人民币,净利润同比增长72.59%,为76.7亿元.(完)