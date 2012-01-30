〔中国公开市场〕本周央票或续停发,为缓解逆回购大量到期对资金面冲击(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 公开市场一级交易商未报央票需求

* 本周央票或续停发

* 大量逆回购到期将施压资金面,央票需求偏弱

* 央票发行暂不重启,央行意在为流动性减压

路透上海1月30日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报央票需求,本周央票或继续停发.春节前进行的大量逆回购操作本周陆续到期,将施压资金面,央票发行暂不重启,央行意在为流动性减压.

业内人士认为,由於逆回购到期对资金面的冲击程度尚难以估计,机构普遍持谨慎态度,央票需求偏弱,央行选择继续停发或亦为无奈之举.

"(这周央票)应该是不发了,估计还是需求不足,这周不少逆回购到期,"上海一银行交易员称.

华东一银行交易员指出,节後资金回流情况如何,能否完全抵消逆回购到期对流动性的冲击,仍需要一些时间来观察,在局面未明朗前,无论是央行还是市场机构都会比较谨慎,央票继续停发亦是相对稳妥的选择.

央行1月初即公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.

春假长假前夕银行备付压力巨大,央行节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,530亿元人民币.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]

央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 待定

(周四) 待定

央票到期 10

正回购到期 --

逆回购到期 3,520

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