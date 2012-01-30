〔中国公开市场〕本周央票或续停发,为缓解逆回购大量到期对资金面冲击(更新版)

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(新增交易员评论和更多背景)
* 公开市场一级交易商未报央票需求
* 本周央票或续停发
* 大量逆回购到期将施压资金面,央票需求偏弱
* 央票发行暂不重启,央行意在为流动性减压
路透上海1月30日电---业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报央票需求,本周央票或继续停发.春节前进行的大量逆回购操作本周陆续到期,将施压资金面,央票发行暂不重启,央行意在为流动性减压.
业内人士认为,由於逆回购到期对资金面的冲击程度尚难以估计,机构普遍持谨慎态度,央票需求偏弱,央行选择继续停发或亦为无奈之举.
"(这周央票)应该是不发了,估计还是需求不足,这周不少逆回购到期,"上海一银行交易员称.
华东一银行交易员指出,节後资金回流情况如何,能否完全抵消逆回购到期对流动性的冲击,仍需要一些时间来观察,在局面未明朗前,无论是央行还是市场机构都会比较谨慎,央票继续停发亦是相对稳妥的选择.
央行1月初即公告称,为促进春节前银行体系流动性平稳运行,决定春节前暂停央票发行,并根据实际需求开展短期逆回购操作.今年春节假期为1月22日-1月28日.
春假长假前夕银行备付压力巨大,央行节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,530亿元人民币.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]
央行此前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) 待定
(周四) 待定
央票到期 10
正回购到期 --
逆回购到期 3,520
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--发稿 边竞/曲伟治; 审校 林高丽
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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