〔菲律宾经济〕2011年第四季GDP较前季增长0.9%,略超预期

路透马尼拉1月30日电---菲律宾2011年第四季国内生产总值(GDP)经季节调整後较第三季增长0.9%,仅略微优於市场预估,给该国央行考虑马上进一步放宽货币政策提供了理由.

菲律宾经济规划部门周一称,第四季GDP较上年同期增长3.7%,略逊於市场预估的增长3.8%,但优於第三季3.2%的同比增幅.

2011年全年GDP增长3.7%,低於该国政府下修为4.5-5.5%的增长目标,但符合市场预估.(完)