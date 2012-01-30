〔菲律宾经济〕2011年第四季GDP较前季增长0.9%,略超预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透马尼拉1月30日电---菲律宾2011年第四季国内生产总值(GDP)经季节调整後较第三季增长0.9%,仅略微优於市场预估,给该国央行考虑马上进一步放宽货币政策提供了理由.
菲律宾经济规划部门周一称,第四季GDP较上年同期增长3.7%,略逊於市场预估的增长3.8%,但优於第三季3.2%的同比增幅.
2011年全年GDP增长3.7%,低於该国政府下修为4.5-5.5%的增长目标,但符合市场预估.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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