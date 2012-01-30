《热点透视》金融体系的去全球化趋势正变得日益稳固

(本文作者是路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 郑茵

路透伦敦1月27日电---全球金融体系正变得越来越侧重於本国.三年前西方国家纳税人被迫参与了对银行业的大规模救助,现在西方银行业者正在全面向国内收缩业务,监管机构和政府也在鼓励这种收缩.

在金融危机爆发前的20年里,从金融角度来看各个国家之间的界限逐渐变得不那麽重要.而危机却告诉人们,在各个国家之间划清界限,还是很有必要的,因为国内纳税人最终要向银行业提供支持,包括那些远在天边的业务.危机同时也表明,银行业的杠杆比例委实太高了.

欧洲的银行业正在引领一场回归运动.根据巴克莱资本的数据,至2011年中,欧元区银行业者在新兴市场的资产共计1.2兆(万亿)美元--是七年前的两倍.这些资产有很大一部分是得益於母公司的资本和融资支持.现在,由於资本短绌且融资成本高昂,撤退就成了唯一的选择.

欧洲银行业者同时还撤出美元贷款业务,这些业务的开展经常要依靠向美国货币市场基金借钱.自从美国投资者去年从欧洲市场撤出以後,这项业务看起来风险太大.尽管资金有可能回流欧元区,但银行业也许将保持谨慎.

後危机时期的监管也为金融行业的去全球化趋势推波助澜.在欧洲以及其他地区,资本短缺的银行已出售了所持有的外国业务.英国政府也接受英国银行业独立委员会的建议,对国内零售银行业务采取围栏式的分隔策略,令海外和投资银行部门的吸引力下降.美国联邦储备理事会(美联储)最近的压力测试要求银行业能够承受住欧元区崩溃的冲击,这实际上就是在惩罚那些在欧洲拥有广泛业务的美国大银行.加拿大和日本也担心美国沃克尔规定中禁止自营交易的条款,将迫使银行业退出海外主权债务市场.

至少巴塞尔银行监管委员会的银行业资本监管新规在设计上是着眼于全球范围内的实施.但其它金融法规就没有那麽全球化了.例如,欧洲正在推进针对保险商偿付能力的监管标准Solvency II,但美国并没有显示出要跟进的迹象.

各国政府还要求金融机构把主要精力放在国内.政治家不再认为拥有全球金融系统扞卫者的头衔能带来什麽好处,而是不断强调贷款给本地小企业和消费者的重要性.德国商业银行去年宣布,将停止对德国和波兰以外的地区放贷.奥地利银行业也接到命令,要求限制在中欧和东欧地区的风险敞口.一些欧洲贷款机构也承受着购买本国公债的压力.

这种去全球化趋势会不会产生深远影响?对於那些要依靠西方低成本资金的国家来说,这种调整显然是令人痛苦的.国际金融协会(IIF)预计今年流向新兴市场的净资本将减少将近五分之一至7,460亿美元--仅略高於信贷紧缩後触及的6,430亿美元低点,由此将推高信贷成本,有可能阻碍经济成长.

然而,过去三年来金融市场的地区分隔情况也不宜过份夸大.在多数发达国家,资本仍然可以自由出入.欧元区也仍然是全球金融跨境业务最为活跃的地区.只有巴西这样的国家才明确宣布对本国实施资本控制,而该国这样做也只是担心吸引的海外热钱过多--而不是怕资金流出.跨境贸易已恢复上升趋势,中国等国家仍可不断获取外汇用於全球投资.

不管怎样,资金出现一些退潮也许是适宜的.危机表明金融全球化的基础远不像先前认为的那样稳固.金融全球一体化并非永远合理.咨询机构Oliver Wyman最近针对西方七大经济体(美国,日本,德国,英国,法国,意大利和西班牙)的一项研究显示,各国金融体系大致平衡,并不一定需要输出资本或寻求国外金融支持.

无论如何,这种反转是非常明显的.几十年来,许多西方国家政府大力鼓吹自由化和全球化,相信自由市场可以实现资源的有效配置并刺激经济成长.这种深入人心的观点已遭到彻底怀疑.但全球金融体系中目前暴露出来的缺陷可能导致裂痕不断增多.在全球爆发保护主义也许比金融危机本身更具破坏性.(完)