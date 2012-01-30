〔表格〕1月27日止当周外资买超日本和韩国股票--野村

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透1月30日电---以下是1月27日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2010年
日本外亚洲市场 3,506 8,164 7,650 8,164 (14,372)
印度 516 1,431 1,274 1,431 230
印尼 120 491 1,212 491 1,274
日本 2,765 6,519 453 6,519 21,712
韩国 2,758 4,606 2,612 4,606 (7,341)
菲律宾 150 400 1,330 400 1,327
台湾 0 1,249 1,086 1,249 (9,680)
泰国 (38) (13) 138 (13) (183)
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 艾茂林; 审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。