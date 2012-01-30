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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 10:45 BJT

〔表格〕1月27日止当周外资买超日本和韩国股票--野村

路透1月30日电---以下是1月27日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 3,506 8,164 7,650 8,164 (14,372)

印度 516 1,431 1,274 1,431 230

印尼 120 491 1,212 491 1,274

日本 2,765 6,519 453 6,519 21,712

韩国 2,758 4,606 2,612 4,606 (7,341)

菲律宾 150 400 1,330 400 1,327

台湾 0 1,249 1,086 1,249 (9,680)

泰国 (38) (13) 138 (13) (183)

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 艾茂林; 审校 孙茉莉

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