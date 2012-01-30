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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 10:44 BJT

〔东京美债〕公债收益率下滑,投资者谨慎关注欧洲局势进展

路透东京1月30日电---美国公债收益率(殖利率)周一在亚洲市场下滑,五年期公债收益率亦盘旋在数十年低点附近,因投资者谨慎关注欧债危机进展,并继续消化上周美联储发表的声明.

10年期公债收益率US10YT=RR下滑至1.87%,上周五纽约尾盘报1.90%,周五在亚洲市场报1.94%.

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