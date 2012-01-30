〔日本债市〕公债因美国GDP数据弱於预期微涨,但标债前市场气氛谨慎

路透东京1月30日电---日本政府公债周一微涨,受美国经济增长数据弱於预期,及美国联邦储备理事会(美联储,FED)承诺将维持近零利率至2014年的支撑,但对即将进行的标债活动的担忧限制了买盘. 日本10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC下跌0.5个基点,至0.960%,接近两周前所及的14个月低位0.935%.