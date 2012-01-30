〔中国债市动态〕现券收益率下行,央票或继续停发令资金预期向好

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海1月30日电---中国银行间债市周一现券收益率下行,信用债表现突出.大额逆回购陆续到期,然本周央票或继续停发,令资金预期向好,支撑债市买盘.
北京一银行交易员预计,现券收益率短期内将低位徘徊.央行暂停央票需求,可见其意在保持资金均衡.目前隔夜资金利率已经向下,若中长期品种利率能有所回调,则能有效推低债市收益率水平.
"今天各期限(收益率)都下来点.没有报央票需求,资金这块还是比较可以的,"他认为.
业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报央票需求,本周央票或继续停发.[CN/MMTCN]
春节长假前为应付银行资金备付压力,央行屡次动用逆回购,却迟迟不愿下调存款准备金率.北京一保险公司交易员指出,可能央行还是对未来流动性的控制有担忧,对通胀走势有潜在的担心.
央行在节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,530亿元人民币.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]
剩余期限约1.23年的央票1001032券最新成交对应收益率CN1001032=CFXS为3.43%,上日尾盘为3.49%.剩余期限约0.57年的短期融资券1181365券最新成交对应收益率CN1181365=CFXS为7.23%,上日尾盘为7.34%.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。