〔中国债市动态〕现券收益率下行,央票或继续停发令资金预期向好

路透上海1月30日电---中国银行间债市周一现券收益率下行,信用债表现突出.大额逆回购陆续到期,然本周央票或继续停发,令资金预期向好,支撑债市买盘.

北京一银行交易员预计,现券收益率短期内将低位徘徊.央行暂停央票需求,可见其意在保持资金均衡.目前隔夜资金利率已经向下,若中长期品种利率能有所回调,则能有效推低债市收益率水平.

"今天各期限(收益率)都下来点.没有报央票需求,资金这块还是比较可以的,"他认为.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报央票需求,本周央票或继续停发.[CN/MMTCN]

春节长假前为应付银行资金备付压力,央行屡次动用逆回购,却迟迟不愿下调存款准备金率.北京一保险公司交易员指出,可能央行还是对未来流动性的控制有担忧,对通胀走势有潜在的担心.

央行在节前一周(16-20日)连续通过公开招标逆回购向市场注资,至少投放了3,530亿元人民币.另据消息人士透露,央行分别还对部分银行实施了定向逆回购.[ID:nCN1347010][ID:nCN1340510]

剩余期限约1.23年的央票1001032券最新成交对应收益率CN1001032=CFXS为3.43%,上日尾盘为3.49%.剩余期限约0.57年的短期融资券1181365券最新成交对应收益率CN1181365=CFXS为7.23%,上日尾盘为7.34%.(完)