〔日本股市〕早盘收低,受三菱电机重挫拖累

路透东京1月30日电---日股周一早盘收低,受三菱电机重挫拖累,之前政府暂停与该公司的交易.不过,希腊和民间债权人接近达成债务互换协议的消息提供些许支撑.

三菱电机(6503.T)重挫12.3%至669日圆,为主板市场成交额最大个股.此前日本防卫省称其已暂停与三菱电机的交易,指其收取的服务费过高.

日经指数.N225早盘收跌0.6%至8,787.08点,有可能连续第三天录得下跌.不过该指数本月仍涨3.9%,有望创1999年以来1月的最佳表现.东证股价指数.TOPX下滑0.5%至757.59点.(完)

--编译 李爽;审校 戴素萍

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