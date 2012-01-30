更正:〔东京汇市〕欧元因遭获利了结脱离近期高位,关注希腊换债谈判结果

(更正:内文第10段提到的10月低点应为"1.3145",非"1.3144")

* 欧元兑美元脱离六周高位

* 风险货币受挫最重,澳元跌0.7%

* 希腊与民间债权人似乎接近达成新债换旧债协议

* 欧元区领导人将再次召开峰会

路透东京1月30日电---欧元兑美元周一脱离六周高位,因其录得逾一个季度来最大单周升幅後投资者了结获利,并等候希腊与民间债权人达成债务协议.

交易员表示,关於希腊的紧张氛围升高,亦令市场人气承压.希腊应将预算政策控制权交给欧洲机构的建议,激起希腊财政部长韦尼泽洛斯的愤怒.

欧元兑美元EUR=下跌0.3%,报1.3178美元,日线图上逼近一目均衡云区底部的支撑位1.3165美元.上周欧元兑美元累计上涨近3%,因投机客回补空头仓位.

"欧元近期上涨主要是因为欧洲没传出什麽坏消息,以及美元全线走软,而非因欧元一夜间变成了颇具吸引力的投资标的,"瑞士信贷首席外汇分析师深谷幸司表示.

他说,"这就是为什麽欧元进一步上涨之路可能会颠簸,而且仅止於回补部位.眼下,所有注意力都落在周一峰会及希腊谈判上."

希腊债务协议已大致敲定,该国可望避免无序违约的希望上升.

但协议不大可能在周一欧盟峰会前达成.欧元区领导人将在峰会上讨论政府预算规定以及经济刺激措施.

希腊财政部长韦尼泽洛斯周日表示,希腊绝对有能力实践承诺."要是有人让一个国家面临'经济协助和国家尊严'的两难时,就是忘了一些重要的历史教训,"他在声明中称.

尽管较高风险资产周一受压,但交易商称,欧元走势仍可能受到空头回补推动.上周五的数据显示.截至1月24日当周,货币投机客增加欧元净空仓,连续第五周创下纪录高位.[ID:nCN1356462]

欧元的第一道阻力位约在1.3250美元,也就是11月至1月中跌势的50%回档位.不过,市场人士指出,欧元明确突破10月低点1.3145显示短期底部已经成型.

欧元兑日圆EURJPY=报101.15日圆,摆脱上周五低点100.60.欧元兑澳元EURAUD=R亦走坚,上升至1.2458澳元,脱离本月稍早时触及的记录低点1.2220.

欧元走强令美元指数.DXY陷於六周低位,现为79.01.美元指数在1月13日时曾创下16个月高位81.784.

美元兑日圆JPY=报76.73,在两日大跌後持稳.美元上周受压,因美联储暗示至少在2014年底前都不会升息,并且可能祭出更多刺激措施.

澳元兑美元AUD=D4下跌0.8%,报1.0583,是周一最大的输家之一.澳元上周四曾触及三个月高点1.0688.

交易商称,随着西方和伊朗在核议题上的冲突升温,他们也在关注油价走势,作为风险胃纳的指标.

纽约 当日 今年来 2011年

0326GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3193 1.3224 -0.23 +1.92 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.70 76.67 +0.04 -0.31 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 101.19 101.40 -0.21 +1.63 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9136 0.9118 +0.20 -2.56 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5722 1.5733 -0.07 +1.20 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0021 1.0009 +0.12 -1.69 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0603 1.0651 -0.45 +3.70 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8209 0.8238 -0.35 +5.46 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 81.330 81.660 -0.40 +3.42 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.990 63.150 -0.25 +5.28 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 120.59 120.61 -0.02 +0.89 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2902 1.2926 -0.19 -1.71 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 石冠兰/兰秀娟/王冠中/李婷仪;审校 徐文焰/沈以文/张荻/蔡美珍

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