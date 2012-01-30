《中国金融焦点》上海瞄准国际金融中心定位,人民币能否自由兑换是关键

* 上海力争到2015年基本确立全球性人民币产品中心地位

* 从软硬件看上海最具备建成国际金融中心城市的条件

* 能否成为国际金融中心人民币自由兑换很关键

* 与香港的国际金融中心地位有竞争更有合作

作者 沈燕/陈敏/赵红梅

路透北京/香港1月30日电---在人民币国际化的大背景下,中国立志于将上海打造成国际金融中心的愿景显得尤为迫切,并力争到2015年,基本确立上海的全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位.

但分析人士指出,要成为国际金融中心,仅有人民币产品交易显然不够,更需要多币种完善,前提条件是中国具备更开放的资本市场以及人民币能够自由兑换等;而上海与现有的国际金融中心香港的合作亦远大於竞争.

"国内提出建设金融中心的城市有好几个,包括北京,深圳等,但上海的条件应该是最好的."中国人民银行一位不具名的官员称.

他进一步指出,无论是政策或其它方面,上海最有优势,也最有条件建成全球人民币交易中心,而将来要推出新开办的人民币业务也会在上海先行先试.

但他提到,要成为国际中心仅有人民币业务是不够的,还需要更多币种的交易,资本市场也要全面开放,人民币也要能够自由兑换,这些都将决定上海国际金融中心的进程.

中国目前贸易项下完全实现人民币自由兑换,但资本项下的人民币自由兑换仍受限,资本市场上外资进入A股市场亦受限制,只能通过合格境外机构投资者(QDII)进入.

中国国家发展和改革委员会周一发布规划称,"十二五"(2011-2015年)时期,将不断增强上海金融市场的国际内涵和全球影响力,到2015年,上海金融市场(不含外汇市场)交易额将达到1,000万亿(兆)元人民币左右,主要金融市场规模保持或进入世界同类市场前列.[ID:nCN1357352]

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**目标明确**

对於经济总量跃居全球第二的中国而言,随着人民币国际化进程的推进,需要一个与其经济地位相适应的全球金融中心,而上海无疑最具优势.

此前,中国国务院明确提出,到2020年上海基本建成与中国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心,并对上海国际金融中心建设的主要任务和措施等进行了全面部署.

国务院发展研究中心社会经济研究部副部长林家彬认为,从各方面的条件看,上海最具备条件建成国际金融中心城市,有资本市场的主板交易所--上交所,还有外汇交易中心,且从政府层面明确上海金融中心的地位,今年增值税扩围也从上海率先开始,都昭显上海具备地缘,政策等各方面的优势.

2010年,上海金融市场(不含外汇市场)交易总额386.2万亿元,比2005年增长10倍.金融市场产品和工具不断丰富,金融市场国际排名显着提升.截至2010年末,上海金融机构总数达1,049家,比2005年末增加439家.

一位曾在央行上海总部工作的金融人士称,内地的诸多城市如天津、重庆等有意将金融中心作为自己的城市定位,但目前从经济基础、政策面、基础设施、人才积累等方面来看,上海有很大的优势.从开办人民币产品交易及定价清算中心来看,上海中资金融机构云集、人民币结算和清算便利、离岸在岸业务能够互补.

上海金融与法律研究院金融研究所所长周子衡提到,上海确定全球性人民币产品中心地位,大的背景是中美货币关系,人民币跟美元的关系太紧密,要减少对美元依赖.上海全球性人民币产品中心定位能部分解决香港人民币回流的问题,还能解决一部分人民币出境问题,并让人民币与美元关系不陷入僵局.

"2013年(中央政府)换届,到2015年两年,上海金融环境各方面成熟稳定,上海也是境外人民币中心的一个观测点."他称.

规划明确提出,到2015年,参与上海金融市场的境外投资者规模明显扩大;上海证券交易所主要指数、上海大宗商品期货价格的国际影响力明显提升,上海银行间同业拆借利率成为境内外人民币资产定价的主要基准利率,人民币汇率中间价成为境内外人民币交易定价的主要汇率基准等.

在金融市场对外开放方面,规划提出要加快构建人民币跨境投融资中心,"推进上海证券市场国际板建设,支持符合条件的境外企业发行人民币股票."但没有提及具体时间表;并逐步扩大境外机构在境内发行人民币债券的发债主体和规模.

**与香港合作多於竞争**

尽管上海明确定位国际金融中心,相应的措施和目标都很明确,但要真正达成目标,除需要资本市场全面开放以及加快人民币自由兑换进程的政策配合,如何与成熟的国际金融中心--香港遥相呼应,相互配合亦很重要.

前述不具名的央行官员就称,中国这麽大,需要多层次的金融市场,也需要多种功能定位的金融城市,如北京倡导总部经济,上海建成全球人民币交易中心,而香港则是人民币离岸中心,"与香港应该是合作多於竞争,短期不会撼动香港的国际金融中心地位."

周子衡也表示,人民币国际化需要具体地点的出口,以前是香港先行一步,率先抢得人民币离岸中心.人民币国际化核心是减少对美元的依赖,香港离岸人民币中心的建设除了要拓宽人民币的回流渠道,也离不开内地在岸金融市场的发展.上海既是人民币国际化的在岸金融市场,也能解决人民币产品丰富的投资性.考虑未来离岸市场可能对在岸市场形成较大的冲击,香港可与上海在岸金融中心协调配合.

他指出,人民币国际化的道路仍然漫长,现在仍处在初级阶段.已有的上海外汇交易中心并不是开放性的外汇交易中心,上海定位国际金融中心,将会不断推进和丰富金融市场产品和工具,跨境人民币的结算等也会稳步增高.

渣打银行分析师刘健恒也表示,在2020年前把上海建成国际金融中心一直是中国的长期计划,与此同时,香港作为中国主要的离岸人民币中心以及进一步国际化和自由化措施的试验田,仍将起到独特的作用.香港在这些方面的成功将继续成为推动内地变革的催化剂,包括即将在上海进行的.

他认为,香港和上海在中长期都一定可以具有互补性,一个是离岸中心,一个是在岸中心,他们不断增加的互动会进一步推动人民币国际化,并使双方都受益.

东方汇理银行高级策略师张淑娴也称,随着中国资本账户的逐步自由化,香港不会是唯一的做人民币业务的中心,但这不意味着香港一定会受损失.首先,即便一种货币已经完全可自由交易了,一些离岸人民币中心仍可以成功运作,比如美元;第二,尽管香港不可能独占离岸人民币业务,香港保持相当高的市场份额并非不现实的预期,因为香港有先发优势.

"最终,当中国的资本账户完全开放,人民币完全可自由兑换和国际化了,我们才可能谈论由这两个中心支撑的一个大市场."刘健恒称,"彼时,人民币交易的实际发生地已经不再重要,就像香港和伦敦从离岸美元活动中受益一样.香港的竞争力将仍是完善的法律、国际金融机构和专业人才高度集中地,以及完善的地区和国际金融纽带."(完)