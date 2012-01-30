《美国FED焦点》贝南克--从容淡静的变革者

* 设定通胀目标後让强化就业成为新的焦点

* 巧妙地通过调整政策架构来移转目标

* 通过提升透明度来结束个人崇拜的年代

记者 Stella Dawson 编译 程琳/侯向明/戴素萍/梁瑞雪/石冠兰

路透华盛顿1月27日电---贝南克在美国联邦储备理事会(美联储,FED)实现了凯恩斯所未曾实现的梦想--经济学家不该被拜为英雄,而应该被看作是像牙医那样平凡又能胜任其职的人.

贝南克的前任格林斯潘(Alan Greenspan)在传记中被誉为"大师",因其掌管美联储期间美国经历了最长时间的经济扩张,而他的工作大部分时候都是云遮雾罩,且言语颇令人费解.

回到1980年代,时任美联储主席的沃克尔则是常常紧咬大雪茄,眼神犀利,用铺天盖地的货币供应数据强势镇压了通胀.

两位都可谓传奇式人物.

相比之下,贝南克则显得谦逊温和.他揭开了美联储的神秘面纱,将其打造成更加公开透明的机构--本周他朝着这个方向更进一步,明确设立2%的通胀率目标,展示出一个崭新的货币政策框架.

在整个过程中,贝南克在静静地改革美联储,为美国货币政策框架留下了一个可长可久的传统.

通过设立一个通胀目标,贝南克不着痕迹地给美联储提供了更多空间来专注于提振就业.当他还是普林斯顿大学教授时,贝南克就已提倡设定通胀目标.

"他是一个机灵且非常聪明的人,"罗格斯大学(Rutgers University)经济史学家Michael Bordo说.Michael Bordo擅长货币政策问题.

和格林斯潘不同,贝南克在美联储会议上引入了一种更像大学似的讨论形式,以期得到更多的观点见解.贝南克还首先在透明度方面迈出一步,他自去年开始召开季度新闻发布会.

本周,贝南克还首次公布所有17位美联储政策委员的利率预估,旨在帮助引导市场了解美联储内部的思考范围.

这次举措并不激进,但符合贝南克长久以来支持提升美联储政策透明度的目标,这样既能够给投资者提供更好的信息,亦能提高市场效率.

这也让美联储有更专注就业的新转寰余地的作用.

美联储图表:美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明稿关键字云,请点选(link.reuters.com/wud36s)

经济,利率预测,请点选(link.reuters.com/zud36s)

**静静地呼吁行动**

美联储有双重任务--稳定的物价及充分就业.在沃克尔和格林斯潘任内,重心放在推行低通胀,这是1970年代滞胀时期後的迫切议题.依照他们的看法,实现物价稳定後才会有充分就业.

"贝南克更看重就业,把我们带向早期的情况,"Bordo表示.

他以三种方式做到这点.

其一,美联储决策者本周提供的预测显示,通胀率将达到最新2%的目标,但有可能低於此一水准;失业率则将居高不下--这显然让美联储有可能无法完成其双重任务.

美国12月的失业率为8.5%,仍远高於美联储官员们希望的5.2-6.0%区间.

同时,政府周五公布的第四季核心物价数据显示,通胀压力大幅回落.扣除食品和能源的物价指数环比年率为成长1.1%,显示美联储有可能无法达到其最新的通胀目标,且是低於2%的目标水准.

其次,贝南克周三在新闻发布会上数次表示,这样的情况下可能有必要采取行动."如果经济复苏持续温和、就业市场进展十分迟缓、且若几年内的通胀看起来可能会低於目标水平,那麽根据我们的政策架构,我们寻求更多不同扩张工具的理由将很充分,"他说.

最後,分析师称,尽管贝南克令人不再质疑美联储的讨论形式,并强调决议是由美联储内部17名委员共同作出,但拥有最终话语权的是其中较规模小的美国联邦公开市场委员会(FOMC),而贝南克是该委员会的主席.

"这些预估和FOMC的决议间并不存在连动关系,"贝南克表示.如果这还不够明确,他随後还说,"FOMC对於未来利率的预估占主导地位."

前美联储官员、目前任职於摩根大通的Michael Feroli并未忽略此一讯息."委员会还是主席掌权,只要贝南克还担任主席,那麽至少在2014年初以前,美联储还会偏向于经济成长,并将尽其所能确保经济复苏,"他在一份客户报告中表示.

长期观察美联储动向的Scowcroft Group集团老将Thomas Gallagher对此也表示赞同.他认为贝南克对新政策框架的解释传递出最明显的潜台词是,决心进一步放宽货币政策来应对疲软的就业市场.

"他将尽他所能来防止再次衰退.他正全力加速.这是一个很强势的立场,"Gallagher说.

**准备好了吗?**

美联储已将隔拆利率降至接近零水准,并购入2.3万亿(兆)美元公债,旨在加速景气复苏,并防止通缩风险.

的确,贝南克传达的讯息将美国10年期公债收益率(殖利率)压低至2%下方,单单通过这沟通的过程就达成了温和的宽松银根效果.

前美国联邦储备理事会(FED)理事、现任职於Macroeconomic Advisers的梅尔(Laurence Meyer)表示,他不太确定贝南克是否准备好进一步采取措施以达成扩大就业任务.他称,贝南克对此列出的条件是,极低的通胀率以及降低失业率上未有长足进步,但显然这两个条件目前都还未实现."底线是什麽?这很难说."

但纽约联邦储备银行总裁杜德利周五亦释出一明显温和的信号."很明显,美联储要实现在物价稳定情况下最大限度就业的双重使命,还有许多工作要做,"他在一次演讲後对记者表示.[ID:nCN1357124]

如果这一新框架确实赋予了美联储更多空间来解决疲弱的就业增速,那绝不会是毫无争议的.国际清算银行前任首席经济学家Bill White指出,美联储着眼於庞大产出缺口造成的低通胀及高失业率等短期问题,却未能关注中长期信用失衡问题.

他称,越来越多的研究表明,即便一家央行具有明确的通胀目标,通胀预期仍无法锚定,特别是如果公债及民间债务水平高企的时候.

"他们不断地注入经济激素来缓解疼痛,而任何医生都会告诉你长期如此是会致命的,"White称.

在债务负担压倒企业、家庭或政府之前,美联储希望通过不断货币宽松举措来刺激经济成长.第二任任期截至2014年的贝南克将留下的财富是一项新的政策框架,提出明确目标以突出通胀的重要性,暗中加强拉低失业率的宽松举措.(完)