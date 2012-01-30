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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 11:54 BJT

〔中国新债〕陕西有色金属集团周四将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月30日电---中国陕西有色金属控股集团有限责任公司周一公告称,将於周四(2月2日)
在银行间债市簿记建档发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  陕西有色      50       10      12  2/2簿记建档   兴业银行      AAA       2/3      2/6  
  金属集团                                                                   
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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