〔中国汇市〕人民币兑美元上行,春节期间海外美元走弱引发补涨需求

* 节後首日人民币兑美元早盘上涨

* FED延长低利率政策时间,压制海外美元

* 人民币近期主动升值可能有限,料以追随外盘为主

路透上海1月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一早盘明显上行,因中国春节长假期间美联储(FED)延长低利率政策压制海外美元,导致节後首个交易日人民币在中间价引领下补涨.

交易员并称,虽然今年人民币兑美元仍有升值空间,但因出口形势并不乐观,因此近期主动升值的可能性不大,预计将以跟随海外市场美元走势波动为主.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)上周三表示,至少在2014年底之前不会升息,以支持迟滞的经济复苏,远晚于投资者的预期;另外,美联储保持联邦基金利率在0-0.25%不变.

上海一银行交易员称,低利率前景压制海外美元在春节期间走弱,今日询价市场人民币兑美元上涨已在意料之中.

不过因近来中国外贸形势并不乐观,所以"人民币要主动升值可能要等一段时间,(近期)还是要看看欧债解决情况,跟着(海外)美元走."该交易员指出.

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3056元,上日(1月20日)为6.3138元;北京时间上午11:37,人民币兑美元即期报6.3170元,上日收报6.3390元.因中国农历春节假期,外汇市场1/21-1/29休市.

2011年,中国外贸出口18,986亿美元,增长20.3%;进口17,434.6亿美元,增长24.9%.同期贸易顺差1,551.4亿美元,较上年收窄14.5%.

人民日报周一报导引述中国总理温家宝撰文称,中国将进一步完善人民币汇率形成机制,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.[ID:nCN1356824]

中国春节假期期间,美元指数.DXY从约80点水平,下跌至目前的79点左右,跌幅逾1%.

离岸市场上,北京时间11:52,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2927/89元,上日尾盘报6.2860元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2640/00,上日尾盘为6.2550元.

东京汇市欧元兑美元周一脱离六周高位,因其录得逾一个季度来最大单周升幅後投资者了结获利,并等候希腊与民间债权人达成债务协议.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红

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