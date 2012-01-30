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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 12:08 BJT

〔中国新债〕武汉钢铁集团周四将发行60亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月30日电---中国武汉钢铁集团公司周一公告称,将於周四(2月2日)簿记建档发行60亿元人民币
短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  武汉钢铁集团 160       60       12   2/2簿记建档   中国银行     AAA       2/3         2/6                                                  
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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