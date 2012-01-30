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亚洲 | 2012年 1月 30日 星期一 12:33 BJT

《中国新股申购资金情况一览表》--1月30日

简称    发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量  申购日 解冻日

  飞利信      2,100       15.00     1.54          164.12          168.15    1/16   1/19
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                                                  164.12          168.15
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  海思科      4,010       20.00     3.14          204.41          212.73    1/9    1/12
  扬子新材    2,668       10.10     0.46          472.89          475.04    1/11   1/16
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                                                  677.30          687.77
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  国瓷材料    1,560       26.00     1.63          199.58          207.89    1/4    1/9
  安科瑞        867       30.00     1.14          184.41          186.80    1/4    1/9
  江南嘉捷    5,600       12.40     4.54          122.40          127.38    1/6    1/11
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                                                  506.39          522.07
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  博彦科技    2,500       22.00     0.70          629.00          634.50   12/26  12/29
  加加食品    4,000       30.00     3.70          259.22          264.32   12/26  12/29
  利君股份    4,100       25.00     1.49          554.31          557.93   12/26  12/29
  苏交科      6,000       13.30     1.15          557.30          562.88   12/27  12/30
  温州宏丰    1,771       20.00     2.31          122.82          127.86   12/28  1/4/2012
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                                                2,122.64        2,147.49
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  卫星石化    5,000       40.00     2.77          577.85          586.01   12/16  12/21
  宏磊股份    4,223       12.80     0.77          559.97          562.66   12/19  12/22
  南通锻压    3,200       11.00     0.55          507.75          516.37   12/19  12/22
  金明精机    1,500       25.00     1.45          206.24          210.44   12/19  12/22
  汇冠股份    1,151       17.20     0.45          349.42          352.78   12/19  12/22
  和晶科技    1,550       15.60     0.53          369.98          373.10   12/20  12/23
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                                                2,571.22        2,601.37 (完)

  --整理 冉莹; 审校 林高丽

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