《中国新股申购资金情况一览表》--1月30日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 飞利信 2,100 15.00 1.54 164.12 168.15 1/16 1/19 ---------------------------------------------------------------------------------------- 164.12 168.15 ======================================================================================== 海思科 4,010 20.00 3.14 204.41 212.73 1/9 1/12 扬子新材 2,668 10.10 0.46 472.89 475.04 1/11 1/16 ---------------------------------------------------------------------------------------- 677.30 687.77 ======================================================================================== 国瓷材料 1,560 26.00 1.63 199.58 207.89 1/4 1/9 安科瑞 867 30.00 1.14 184.41 186.80 1/4 1/9 江南嘉捷 5,600 12.40 4.54 122.40 127.38 1/6 1/11 ---------------------------------------------------------------------------------------- 506.39 522.07 ======================================================================================== 博彦科技 2,500 22.00 0.70 629.00 634.50 12/26 12/29 加加食品 4,000 30.00 3.70 259.22 264.32 12/26 12/29 利君股份 4,100 25.00 1.49 554.31 557.93 12/26 12/29 苏交科 6,000 13.30 1.15 557.30 562.88 12/27 12/30 温州宏丰 1,771 20.00 2.31 122.82 127.86 12/28 1/4/2012 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2,122.64 2,147.49 ======================================================================================== 卫星石化 5,000 40.00 2.77 577.85 586.01 12/16 12/21 宏磊股份 4,223 12.80 0.77 559.97 562.66 12/19 12/22 南通锻压 3,200 11.00 0.55 507.75 516.37 12/19 12/22 金明精机 1,500 25.00 1.45 206.24 210.44 12/19 12/22 汇冠股份 1,151 17.20 0.45 349.42 352.78 12/19 12/22 和晶科技 1,550 15.60 0.53 369.98 373.10 12/20 12/23 ---------------------------------------------------------------------------------------- 2,571.22 2,601.37 (完) --整理 冉莹; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。