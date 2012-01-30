美国奥克兰爆发抗议活动,逾400人被捕

(本文由路透中文网编译提供)

路透加州奥克兰1月29日电---美国奥克兰市官员周日称，抗议者周六夜间与警方发生冲突，警方向抗议者动用催泪瓦斯和布袋弹，有逾400名抗议者被捕。

周日稍早政府公布被捕人数为200-300人，但奥克兰应急中心将数字上修至逾400人，并称奥克兰警方稍晚将宣布更确切的数字。

防暴警察与抗议者周六晚发生冲突，有三名官员及至少一名示威者受伤。

冲突始於周六下午，当时活动人士试图占领市中心一家会展中心，“猫鼠游戏”持续到深夜，警方和抗议者多次发生冲突。

奥克兰成为抗议者关注热点始於去年10月，当时前海军陆战队士兵奥尔森（Scott Olsen）在抗议活动中受重伤，抗议者称其被催泪瓦斯筒击中头部，但当局一直未宣布他是怎麽受伤的。（完）