〔中国货币市场〕资金面回暖,然长期资金价格受逆回购到期影响小涨(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海1月30日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周一涨跌互现.流动性紧张继续缓解,隔夜回购利率下跌.但由於跨越逆回购到期日,机构融出七天和14天品种稍显谨慎,对应回购利率小涨.

交易员认为,随着此前流出银行体系外的资金持续大量回流,银行等金融机构的流动性紧张将显着缓解,因此逆回购到期对资金面的抽水影响或将有限.

"节前人们提现消费,这些钱汇聚在商家那里,节後又回流到银行中来了.所以银行并不是没钱,而是暂时周转不开,逆回购就像是央行给的一笔流动资金贷款,暂时帮银行周转的,节後钱回来了,银行自身头寸就宽裕了,"北京银行交易员称.

针对本周央行或将停发央票的消息,该交易员认为,表明了央行维持资金面"不松不紧"的意图.他并解释称,虽然央行此举能够为流动性减压,但本周到期的3,500多亿人民币逆回购也暂时减缓流动性回暖的步伐.

业内人士周一透露,中国央行公开市场一级交易商今日未申报央票需求,本周央票或继续停发.春节前进行的大量逆回购操作本周陆续到期,将施压资金面,央票发行暂不重启,央行意在为流动性减压. [ID:nCN1357092]

此前,央行於17日和19日操作逆回购3,530亿元[CN/MMTCN]而这些资金,将集中於本周陆续到期.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:22 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8656 5.0109 -214.53 1,674.62

七天CN7DRP=CFXS 4.3594 6.3298 -197.04 768.82

14天CN14DRP=CFXS 4.8434 6.4810 -163.76 125.85

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8770 5.0165 -213.95 719.80

七天CHICNY7D=CFXS 4.3806 6.3588 -197.82 244.50

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 3.8450 5.9400 -209.50 378.99

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.2000 0.5200 368.00 235.56

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.0000 1.0300 297.00 16.95

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.5100 5.0500 -154.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.0000 6.3100 -231.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.6100 6.5000 -189.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.8578 3.2992 -44.14

七天SHICNYSWD= 4.3463 4.2308 11.55

三个月SHICNY3MD= 5.4705 5.4742 -0.37

=============================================================================== (完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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